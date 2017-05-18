Тренер «Суонси» хочет убедить Терри перейти в его команду

Главный тренер «Суонси Сити» Пол Клемент хочет укрепить оборону опытным защитником. Речь идёт о капитане «Челси» Джоне Терри, чей контракт с лондонцами истекает грядущим летом и продлён не будет.
Daily Mail сообщает, что на следующей неделе Клемент намерен встретиться с 36-летним футболистом, чтобы обсудить возможный трансфер. Ранее Терри не исключил, что матч с «Сандерлендом», который состоится 21 мая, станет последним в его игровой карьере.
В свою очередь Пол Клемент надеется, что хорошие отношение с футболистом, сохранившиеся после работы в «Челси», помогут ему переманить Терри.
Железный во всём. Каким «Челси» запомнит Джона Терри
Джон Терри объявил об уходе из «Челси» в самый напряжённый момент. Но он всё ещё может помочь родному клубу и уйти красиво.