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Роналду признал, что по ходу сезона берёг себя

18 мая 2017, четверг. 10:08. Футбол

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду сделал любопытное признание после перенесённого выездного матча 21-го тура чемпионата Испании с «Сельтой». Подопечные Зинедина Зидана одержали победу со счётом 4:1, а сам португальский футболист стал автором дубля.

«Победу всегда одерживаешь на финальной стадии. Я подошёл к делу очень хорошо с помощью нашего тренера и партнёров по команде. Я немного берёг себя, чтобы в концовке сезона быть в надлежащем состоянии. Ведь всё решается в этих последних турах. Я играю достойно и помогаю команде голами», — цитирует Роналду AS.

За тур до окончания национального первенства «Реал» с 90 очками единолично возглавляет турнирную таблицу. У занимающей вторую строчку «Барселоны» 87 очков. Кроме того, «сливочные» вышли в финал Лиги чемпионов, где 3 июня сыграют с туринским «Ювентусом».

Источник: AS Сообщить об ошибке
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Сельта ФК Реал Мадрид Криштиану Роналду
Новости. Футбол
18 мая 2017, четверг
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