Защитник «Бенфики» Гримальдо не исключает перехода в «Барселону»

Защитник лиссабонской «Бенфики» Алехандро Гримальдо не исключает возвращения в «Барселону». Футболист защищал цвета резервной команды каталонского клуба, после чего с 2016 года пополнил ряды португальского гранда.
«Нельзя закрывать двери ни перед одним клубом. И меньше всего перед таким, как «Барселона». Может произойти всё что угодно, но сейчас я защищаю цвета своего клуба. А то, что произойдёт, нужно будет проанализировать. Я очень благодарен «Барселоне», где провёл много лет. Слухов всегда бывает много, но я должен сконцентрироваться на своих теперешних задачах», — приводит слова Гримальдо Cope.
Гримальдо в чемпионате Португалии сыграл 14 матчей и отметился 2 голами.