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Романцев и Симонян могут получить золотые медали чемпионата России

18 мая 2017, четверг. 10:37. Футбол

Бывшие наставники «Спартака» Олег Романцев и Никита Симонян могут получить золотые медали в честь завоевания чемпионского титула красно-белыми в нынешнем сезоне. Об этом сообщил президент столичного клуба Леонид Федун.

«Мы перенесли торжество на середину июля, но деталей пока не знаю. Знаю только то, что не сможем провести его на стадионе, поскольку он в это время будет задействован в проведении Кубка конфедераций, все будет закрыто. Поэтому, скорее всего, снимем один из залов в Москве, куда пригласим наших спонсоров, болельщиков — там и произойдёт торжественное вручение медалей.

Будем много медалей заказывать сверх тех сорока, которые положены по регламенту. Наградить медалями ветеранов — например, Олега Романцева, Никиту Симоняна? Может быть. Любая позитивная идея приветствуется", — цитирует Федуна ТАСС.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак Леонид Федун Никита Симонян Олег Романцев
Новости. Футбол
18 мая 2017, четверг
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