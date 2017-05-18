Принц Монако: Мбаппе хочет остаться и не покинет команду

Принц Монако Альберт II считает, что нападающий ФК «Монако» Килиан Мбаппе не покинет команду грядущим летом. В услугах 18-летнего футболиста заинтересованы многие ведущие клубы Европы. Накануне монегаски оформили первое с 2000 года чемпионство.
«Не могу сказать наверняка, в футболе в последнюю минуту всё может измениться, но я знаю, что Мбаппе хочет остаться в «Монако». Не думаю, что открою тайну, что его отец также хочет, чтобы Килиан продолжал играть в «Монако». На сегодняшний день можно говорить о том, что Мбаппе будет выступать здесь и в следующем году», — сказал принц в эфире Canal+.
5 доказательств того, что Мбаппе круче Месси и Роналду
Главный итог еврокубков на этой неделе: Килиан Мбаппе – фантастически хорош. И в чём-то точно лучше Месси и Роналду.