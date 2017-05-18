Глушаков: надеюсь, в матчах против Новой Зеландии и Португалии будут «похороны»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков ответил на вопрос корреспондента «Чемпионата» о том, каких результатов он ждёт от первых двух матчей национальной команды на Кубке конфедераций против Новой Зеландии и Португалии.
«Надеюсь, что «похороны» будут в обоих матчах. Можно в каждом матче выиграть со счётом 1:0, и это будет нормально. Привычно для меня. Сборная постоянно в разных составах, игроки периодически получают травмы. Когда сформируем костяк, тогда и будем говорить о стиле игры. Для меня лично вызов в сборную – это счастье и честь.
На Кубке конфедераций все сборные топовые. Любой соперник будет тяжёлым, но мы готовы ко всему. Команда соберётся 25 мая и будет месяц готовиться. Все сейчас готовы по-разному – кто-то чемпион, кто-то нет. У всех разное настроение. Мне вот сейчас повеселее», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
Кубок конфедераций будет проходить летом нынешнего года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.