Боррьелло купил дефибрилляторы для трёх регионов Италии, выиграв спор у Вьери

Нападающий «Кальяри» Марко Боррьелло купил дефибрилляторы для трёх регионов Италии. Об этом футболист написал на своей официальной странице в «Инстаграме».
В начале сезона 34-летний Боррьелло поспорил с бывшим форвардом сборной Италии Кристианом Вьери, что забьёт 15 голов. Нападающему «Кальяри» это удалось. Вырученные деньги Марко потратил на покупку дефибрилляторов.
«Вместо того что потратить деньги на отпуск, я решил купить три дефибриллятора и пожертвовать их трём регионам Италии, которые близки моему сердцу: один в Неаполь, один в Норче, который в прошлом году пострадал от землетрясения, и один будет использоваться в Сардинии», — написал Боррьелло.
Всего в нынешнем сезоне Марко Боррьелло принял участие в 34 матчах итальянской Серии А и забил 16 голов.
Фото также доступно в «инстаграме» Боррьелло.