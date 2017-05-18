Агент: Йоветич хочет остаться в «Севилье»

Нападающий «Интера» Стеван Йоветич, выступающий на правах аренды за «Севилью», хочет остаться в испанской команде. Об этом рассказал агент 27-летнего футболиста Фали Рамадани.
«Йоветич хочет остаться, это то, что он сказал мне. Но не всё зависит от нас. Стеван знает, что может дать «Севилье» гораздо больше, а у клуба есть возможность до 30 мая выкупить права на него. Но цена выкупа составляет € 13 млн.
Может ли быть снижена цена? Я не знаю. Есть много клубов, которые интересуются Йоветичем, но мы им ответили то же самое. До 30 мая он игрок «Севильи». Посмотрим, чем всё закончится, другие клубы пока в ожидании», — сказал агент в интервью Abc.es.
Контракт Стевана Йоветича с «Интером» действует до лета 2019 года. Ранее сообщалось, что «Севилья» готова заплатить прописанные в договоре € 13 млн.