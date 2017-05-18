«Тосно» домашние матчи в сезоне-2017/18 будет проводить на стадионе «Петровский»

Основной домашней ареной «Тосно» в следующем сезоне станет стадион «Петровский» в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно после встречи руководителей и игроков «Тосно» с губернатором Ленинградской области Александр Дрозденко.
Губернатор сообщил, что он в рамках петербургского международного экономического форума планирует переговоры с возможными партнёрами клуба. В переговорах примут участие руководители компании «Форт Групп» и представители бизнеса, выразившие заинтересованность в партнёрстве, спонсорстве либо иных схемах поддержки областной команды, сообщает сайт правительства Ленинградской области.
«Тосно» досрочно обеспечил себе участие в следующем сезоне в РФПЛ.