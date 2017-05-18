Созин: почти каждый тренер «Зенита» высказывается на грани фола

Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин высказал мнение по поводу слов наставника «Зенита» Мирчи Луческу после домашнего матча с «Краснодаром» (1:0) на пресс-конференции. Специалист сказал, что у него впечатление, что президент РФС Виталий Мутко «дал знак против „Зенита“, после чего он досрочно покинул пресс-конференцию с журналистами со словами «вот тупые».
«Практически каждый тренер «Зенита» высказывается на грани фола. Сказать, что Луческу сказал что-то жёсткое, я не могу. С другой стороны, я не понимаю: неужели никто не может остановить его разговоры о судействе. Если команда проиграла, то оно плохое. А в матче с «Уралом», когда Еськова отстранили до конца года, судейство было хорошим.
На мой взгляд, виноват не Луческу. Клубу пора обратить внимание на это. У тренера просто спросили, почему не играет Кокорин, а он назвал журналиста тупым человеком. Луческу задали вопрос по футболу, а получили хамский ответ», – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.