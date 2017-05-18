Глава медицинского департамента «Спартака» выложил фото водки от Глушакова

Глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов выложил на своей официальной странице в «Твиттере» фото бутылки водки от Глушакова, на этикетке изображён сам футболист. Специалист также оставил сообщение, в котором поблагодарил полузащитника и капитана Дениса Глушакова за проведённый сезон.
«Спасибо, Капитан! Неплохой сезон получился. Это уже напоминает тот самый «Спартак», ради которого мы живём!» — говорится в сообщении.
«Спартак» стал чемпионом впервые с 2001 года после 27-го тура РФПЛ, но кубок команде был вручён 17 мая, после матча 29-го тура с «Тереком» (3:0), поскольку это был последний домашний матч «Спартака» в этом сезоне.
Фото также можно посмотреть в «Твиттере».