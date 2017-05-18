Капитан сборной Новой Зеландии Рид не сыграет на Кубке конфедераций – 2017

Защитник и капитан сборной Новой Зеландии Уинстон Рид пропустит Кубок конфедераций – 2017, который летом пройдёт в России. Об этом говорится на официальном сайте новозеландской федерации футбола.
Последние шесть недель 28-летнего Уинстона Рида, права на которого принадлежат «Вест Хэм Юнайтед», мучили боли в левом колене. Футболист тренировался один раз в неделю, а на финише сезона защитника прооперировали. На восстановление Риду потребуется от 8 до 12 недель.
В сезоне-2016/17 АПЛ Рид принял участие в 30 матчах (все в основном составе), забил 2 гола и отдал 2 результативных паса. На счету защитника 21 матч за национальную команду.
Новая Зеландия попала в группу А, где сыграет с Россией, Португалией и Мексикой. Первый матч состоится 17 июня.