Пикущак: не сомневался в своей правоте и законно выиграл дело у «Амкара»

Бывший нападающий «Амкара» Игорь Пикущак прокомментировал новость о том, что пермякам запретили регистрировать новых футболистов в связи с задолженностями перед игроком по трудовому договору и иным выплатам. «Амкар» обязали выплатить игроку проценты за несвоевременную выплату задолженности.
«Амкар» остался мне должен деньги, которые были прописаны в контракте. Были написаны письма с уведомлением о долге, которые писал в адрес клуба юрист Юрий Зайцев, представлявший мои права. Ответа на письма мы не дождались, поэтому обратились в КДК. Я не сомневался в своей правоте и законно выиграл дело», — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Плэмэдялэ.
Игорь Пикущак выступал за «Амкар» с 2012 по 2015 год.