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Рахимов: сейчас «Терек» не должнен думать о зоне еврокубков

18 мая 2017, четверг. 16:15. Футбол

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов подвёл итоги 29-го тура РФПЛ, в котором грозненцы на выезде уступили «Спартаку» со счётом 0:3. Пресс-конференция после матча не состоялась.

«Вчера я готов был ответить на вопросы журналистов, но мне сказали, что в зале для пресс-конференций никого нет. Но ситуация понятна — все в тот момент были на праздновании, делали фотографии и брали интервью. Я понимал, что пресс-конференции не будет.

Всего происходящего на поле я не видел. Нас предупредили заранее, что нужно покинуть поле за 30 секунд до финального свистка, что мы и сделали. С одной стороны, это нормально: клуб и болельщики столько лет ждал этого чемпионства. Но, с другой стороны, эмоции в такой ситуации зашкаливают, и происходят непозволительные вещи.

Очевидно, что результат неприятен. «Спартак» провёл очень хороший матч, имел настрой на игру. Тем не менее считаю, что мы тоже были настроены на этот матч, но нам немного не хватило времени для хорошего, полного восстановления. Это было видно по игре: по сравнению с тем, как действовал «Спартак», ребята всё время опаздывали на доли секунд. Отсюда — красно-белые лучше контролировали мяч, а мы — его теряли. Если вспомнить два первых мяча, то произошло как раз то, о чём мы говорили им перед игрой. «Спартак» после потери мяча хорош в отборе и перехвате на чужой половине поля, поэтому необходимо играть как можно быстрее. А мы допустили оплошности. Хотя надо сказать, что за игру мы создали 6-7 неплохих моментов, но так и не забили. Отсюда и результат.

Думаю, что сейчас мы не должны думать о зоне еврокубков. У «Краснодара» матч в Томске, у «Ростова» — в Оренбурге. Мы же играем с «Крыльями Советов» на выезде. Это будет очень сложный матч, потому что для них это жизненно важная игра. Необходимо постараться проявить все свои лучшие качества, сыграть в заключительном матче сезона достойно и добиться достойного результата", — сказал Рахимов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

«Спартак» разгромил «Терек» на «Открытие Арене»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Терек ФК Спартак Рашид Рахимов
Новости. Футбол
18 мая 2017, четверг
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