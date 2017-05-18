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Игнашевич получил травму костей стопы, у Фернандеса — рецидив травмы носа

18 мая 2017, четверг. 16:26. Футбол

В выездном матче 29-го тура РФПЛ с «Рубином» (2:0) сразу несколько игроков московского ЦСКА получили повреждения.

У Василия Березуцкого и Виктора Васина — травмы мягких тканей голени. У Сергея Игнашевича травма костей левой стопы. У Марио Фернандеса во время одного из столкновений с соперником случился рецидив старой травмы носа. У Бибраса Натхо сильный ушиб передней поверхности голени.

Как сообщает официальный сайт ЦСКА, решение об участии этих игроков во встрече 30-го тура с «Анжи» будет принято накануне матча, который состоится 21 мая.

Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА ФК Рубин Бибрас Натхо Василий Березуцкий Виктор Васин Марио Фернандес Сергей Игнашевич Травмы — футбол
Новости. Футбол
18 мая 2017, четверг
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