Игнашевич получил травму костей стопы, у Фернандеса — рецидив травмы носа

В выездном матче 29-го тура РФПЛ с «Рубином» (2:0) сразу несколько игроков московского ЦСКА получили повреждения.
У Василия Березуцкого и Виктора Васина — травмы мягких тканей голени. У Сергея Игнашевича травма костей левой стопы. У Марио Фернандеса во время одного из столкновений с соперником случился рецидив старой травмы носа. У Бибраса Натхо сильный ушиб передней поверхности голени.
Как сообщает официальный сайт ЦСКА, решение об участии этих игроков во встрече 30-го тура с «Анжи» будет принято накануне матча, который состоится 21 мая.