Орлов: поле на «Крестовском» можно будет выкатывать после Кубка конфедераций

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о домашней арене «Зенита», а также рассказал, что поле на «Крестовском» после Кубка конфедераций–2017 можно будет выкатывать.
«В основном сейчас говорят: в бедах „Крестовского“ виноваты вот эти, город. Но почему-то мало упоминается Олег Дерипаска, а ведь именно он — гарант. Между прочим, Смольный выделил его структурам претензии почти на 5 млрд рублей, которые могут отсудить. Уже ясно, что что-то будет. Именно в сторону этого человека надо направлять критику.
Вчера вечером мне сказали, что принято решение сразу после Кубка конфедераций сломать медиацентр на «Крестовском». После этого поле будут выкатывать. Трава сможет расти в естественных условиях. Нас услышали — значит мы, журналисты, правильно сработали.
Думаю, всё должно быть как надо. Готовый стадион должен быть, и, судя по всему, он будет. Какими способами – это уже не наш вопрос, ведь мы не строители. Зачем нам эти детали? У нас должен быть праздник, и на праздничное настроение надо настраиваться", — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».