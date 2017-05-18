Экс-вратарь «Волги» — о долгах: сколько будет продолжаться этот беспредел?

Экс-футболисты нижегородской «Волги» выразили негодование в связи с финансовой ситуацией, сложившейся вокруг клуба. Игроки требуют выплаты премиальных и зарплаты, которые был должен им клуб перед сменой юридического лица.
«Руководство ФК «Волга» в лице Олега Алёшина пообещало выплатить все задолженности перед игроками за сезон-2015/16, прошёл год, но никто ничего не выплатил. Виталий Мутко встречался с руководителями области и предписал им погасить долги. На месте «Волги» образовалась новая команда «Олимпиец», которая борется за выход в ФНЛ. Сколько будет продолжаться этот беспредел?!» — заявил «Чемпионату» вратарь Денис Вавилин, ныне выступающий за «Тамбов».
«Мы честно заработали премиальные и до сих пор не получили их, вразрез с обещаниями руководства, Виталия Мутко и других официальных лиц. На данный момент уже второй сезон выступает ФК «Олимпиец», последний сезон играет на стадионе, где играла «Волга». Финансируется стабильно, там играют знакомые игроки. У руля стоят те же люди, что и в «Волге». Как так?! Они исправно получают и премии, и зарплаты, а нас, бывших футболистов и работников, нагло обманули, и наказания не последовало. До последнего верим в справедливое завершение, но уже не знаем, к кому обратиться», — сказал полузащитник «Балтики» Эдуард Суханов.
«Получается, одну команду закрыли, чтобы не платить долги, и новую создали, а пострадали футболисты и тренерский штаб с персоналом», — отметил защитник «Долгопрудного» Андрей Прошин.
«Несмотря на все обещания руководства клуба ФК «Волга» о погашении задолженности перед футболистами, выплаты так и не последовали. Обращения в СМИ футболистов не принесли никакого результата. Мутко обещал разобраться в сложившейся ситуации, но руководство клуба проигнорировало его решение», — сообщил «Чемпионату» нападающий «Енисея» Артур Саркисов.