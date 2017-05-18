В Англии утверждают, что «Манчестер Юнайтед» намерен приобрести Найнгголана

Полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Sky Sports, манкунианцы намерены опередить «Челси» в борьбе за приобретение бельгийца грядущим летом.
Источник отмечает, что интерес «красных дьяволов» к 29-летнему Найнгголану находится на начальной стадии и никаких соглашений на данный момент нет.
В прошлом году «Челси» пытался приобрести Найнгголана — окончательное предложение синих по слухам превысило £ 34 млн (€ 39,7 млн).
Найнгголан перешёл в «Рому» в 2014 году из «Кальяри». В составе римской команды он провёл 159 матчей, забил 27 голов и отдал 17 голевых передач.