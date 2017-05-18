«Рубин» помимо Бердыева рассматривает кандидатуру Карпина на пост тренера

Как стало известно «Чемпионату», казанский «Рубин» помимо своего бывшего наставника Курбана Бердыева рассматривает кандидатуру Валерия Карпина на пост главного тренера команды.
Нынешний наставник казанцев испанец Хави Грасия в связи с неудачным выступлением «Рубина» в нынешнем сезоне может лишиться своего поста. После 29 туров клуб располагается на девятой строчке в турнирной таблице РФПЛ.
Курбан Бердыев работал в «Рубине» с 2001 по 2013 год, а сейчас занимает пост вице-президента «Ростова». Валерий Карпин летом 2016 года покинул пост главного тренер «Армавира», а в настоящее время работает на телевидении.