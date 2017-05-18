Широков: «Краснодар» хотел вернуть былые позиции, но чемпионат не сложился

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков поделился мнением о выступлении «Краснодара» в нынешнем сезоне РФПЛ. После 29 туров «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице.
«В позапрошлом сезоне «Краснодар» занял третью строчку, в прошлом — четвёртую. Наверняка в этом году он хотел вернуть былые позиции. Команда, в принципе, усилилась, сыгралась, поучаствовала в еврокубках и приобрела уверенность. Наверное, руководители, тренеры и игроки «Краснодара» предполагали, что в тройку они попадут, но чемпионат не сложился. Если «быки» упустят и место в еврокубках, то сезон, наверное, признают неудачным», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
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