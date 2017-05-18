Глушаков: Дзюба с чемпионством не поздравил

Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал, что в числе тех, кто поздравил его с чемпионством, не было бывшего форварда красно-белых Артёма Дзюбы, ныне выступающего за «Зенит». Красно-белые досрочно стали чемпионами России, завоевав титул сильнейшего клуба страны впервые с 2001 года.
«Дзюба, конечно, не поздравил с чемпионством. Из других команд поздравили Шишкин, Газинский. Вообще, много было поздравлений в тот день, уже не помню всех. Футболисты — такие же люди, как и все. Футбол футболом, а дружба дружбой. С Шишкиным мы вообще кумовья, родные души. Из „Локомотива“ особо уже ни с кем не дружим. Только с Игнатьевым созваниваемся, переписываемся.
Наверное, сборная сплачивает игроков разных клубов. Мы играем за соперничающие команды, а потом общаемся из-за того, что выступаем вместе за национальную команду. Сборная соберётся 25-го числа, и надеюсь, что состав в этот раз будет оптимальным", — сказал Глушаков в эфире шоу «ОК на связи!».