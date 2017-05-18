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На матче «Рубин» — ЦСКА успешно протестировали систему идентификации болельщиков

18 мая 2017, четверг. 20:04. Футбол

Система идентификации болельщиков, частью которой являются паспорта болельщиков, была успешно протестирована на матче 29-го тура РФПЛ «Рубин» — ЦСКА (0:2), сообщает пресс-служба Министерства связи и массовых коммуникаций РФ. Эта встреча была определена правительством в качестве тестовой.

«До старта Кубка конфедераций остался всего месяц. Было важно протестировать систему в реальных условиях с реальными нагрузками. Система тестирование прошла», — сообщил статс-секретарь, заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Олег Пак.

Все зрители матча получили паспорта болельщиков. Для них было оформлено 27 тыс. паспортов. Далее эти паспорта могут быть использованы болельщиками на Кубке конфедераций 2017 года. Вместе с билетами на матч паспорта обеспечат всем зрителям комфортный и быстрый проход на стадион.

Любителям футбола, ставшим обладателями билетов на матчи Кубка конфедераций, необходимо зарегистрироваться на портале www.fan-id.ru и оформить паспорт болельщика, который требуется для посещения игр турнира.

Источник: Министерство связи и массовых коммуникаций РФ Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА ФК Рубин Болельщики — Футбол Кубок конфедераций ЧМ-2018
Новости. Футбол
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