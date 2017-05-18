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Инспектор ДСИ РФС: не стоит серьёзно относиться к эмоциональной речи Луческу

18 мая 2017, четверг. 20:32. Футбол

Инспектор Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Сергей Зуев прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу, заявившего после матча 29-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:0), что игры с участием его команды стали хуже судить после высказывания президента Российского футбольного союза Виталий Мутко.

«Не могу не отметить, что после домашней игры со «Спартаком» у нас начали появляться большие проблемы сами знаете какого характера. Думаю, что некорректны были высказывания президента федерации сразу после игры — нужно было держать нейтральную позицию. Такое впечатление, что он дал знак против «Зенита», — заявил среди прочего Луческу на вчерашней пресс-конференции.

«Неудачный сезон у „Зенита“, не самый удачный сезон у самого тренера, который добивался очень больших успехов в различных командах… Думаю, то место, которое сейчас занимает „Зенит“, заставило его очень внимательно поработать с материалами сезона и сделать выборку моментов, повлиявших, как ему кажется, на итоговый результат команды. Мне кажется, это эмоции. Думаю, любой объективный аналитик мог бы найти массу моментов, при которых „Зенит“ получил незаслуженное преимущество в ряде матчей. По отношению к президенту РФС это высказывание некорректно. На мой взгляд, не стоит серьёзно относиться к этой эмоциональной речи Луческу», — сказал Зуев в эфире программы «Свисток».

Луческу: такое впечатление, что Мутко дал знак против «Зенита»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Виталий Мутко Мирча Луческу Сергей Зуев Футбольное судейство
Новости. Футбол
18 мая 2017, четверг
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