Ещё семь бывших игроков «Волги» пожаловались на ситуацию с долгами клуба

Ещё семь бывших футболистов нижегородской «Волги» выразили негодование в связи с финансовой ситуацией, сложившейся вокруг клуба. Ранее с аналогичными жалобами выступили четыре других экс-игрока команды. Футболисты требуют выплаты премиальных и зарплат, которые был должен им клуб перед сменой юридического лица.
«В середине 2016 года состоялось общее собрание команды и руководства клуба, где нам было объявлено о предстоящем банкротстве ФК «Волга». По итогам собрания было решено, что клуб досрочно расторгает договорные отношения с игроками и руководством клуба были сделаны заверения о полном расчёте по имеющейся задолженности по заработной плате и премиальным выплатам за сезон-2015/16 в течение следующего месяца. Таким образом, ожидалось, что руководство клуба исполнит свои обещания и клуб погасит свои финансовые обязательства в полном объёме перед игроками к концу июля 2016 года.
К сожалению, обещания так и не были исполнены и остались только на словах. В ходе переговоров с руководством клуба, которые не прекращаются по сегодняшний день, нас уверяют, что в скором времени ситуация разрешится. В связи со сложившейся ситуацией мы вынуждены были обратиться к Виталию Леонтьевичу Мутко, на тот момент министру спорта Российской Федерации, а ныне заместителю председателя правительства Российской Федерации, с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Нами были получены заверения о том, что проблема контролируется и будет решена в скором будущем.
На сегодняшний день ситуация никак не изменилась, и мы очень надеемся на то, что руководство страны в лице председателя правительства Российской Федерации примет все необходимые меры в разрешении нашей проблемы», — сказал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» экс-футболист «Волги» Наиль Замалиев, ныне выступающий за «Нефтехимик».
«Я в шоке от сложившейся ситуации. Как ФК «Олимпиец» дали лицензию на участие в ФНЛ? Они уже год обещают отдать деньги. Руководство клуба знает о моих проблемах с ребёнком, но у них, видимо, нет детей! Я год прошу у них, чтобы отдали деньги на восстановление ребёнка, но нет никакого результата! Надеюсь, что у них появится совесть, и они вернут нам то, что мы заработали на футбольном поле!» — сказал нападающий «Енисея» Андрей Козлов.
«Неоднократно обещали вернуть сумму задолженности как в личной беседе с игроками, так и публично через СМИ, бесконечно определяя разные сроки. А это значит, что задолженность признают… Однако, несмотря на «честное слово» руководителей команды, деньги по-прежнему не выплачены. При этом все ответственные лица занимают всё те же посты», — выступили с заявлением игроки «Тосно» Константин Гарбуз и Андрей Буйволов.
«Все финансовые обязательства, которые должны быть выполнены перед футболистами, не выполнены. Мутко обещал проконтролировать этот процесс по выплатам, но так ничего и нет. Губернатор Шанцев давал слово по выплате всех долгов «Волги», но так и ждём, вот уже почти год. Так всё мёртвым грузом и лежит. Кормят завтраками», — сказал защитник «Сокола» Артём Пасько.
«Руководство футбольного клуба «Волга» в течение сезона-2015/16 не выплатило премиальные за весь год, по сей день по долгам не рассчитались и продолжают кормить обещаниями!» — сообщил полузащитник «Мордовии» Илья Петров.
«Почему клуб, ради которого мы играли, старались и тратили своё здоровье, бросил нас и не хочет платить нам заслуженные премиальные?» — вопрошает полузащитник «Факела» Иван Лукьянов.