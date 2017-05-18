Новый контракт Мертенса с «Наполи» будет рассчитан до 2020 года

Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс согласовал новый контракт с неаполитанским клубом, рассчитанный до 2020 года и предусматривающий отступные в размере € 30 млн, сообщает Sky Sport Italia.
По новому контракту зарплата 29-летнего игрока сборной Бельгии в итальянской команде составит около € 4,5 млн.
Пункт об отступных в размере € 30 млн будет активен с лета 2018 года и будет действовать только для зарубежных клубов.
Ранее сообщалось, что приобрести Мертенса, который в нынешнем сезоне забил 31 гол в 44 матчах, хочет «Манчестер Юнайтед».
Действующий контракт Мертенса с «Наполи» истекает в конце июня 2018 года.