Кюйт: с искусственными полями голландский футбол продолжит своё падение

Нападающий «Фейеноорда» Дирк Кюйт, который накануне объявил о завершении карьеры, выразил мнение, что поля с искусственным покрытием не способствуют развитию голландского футбола. 36-летний футболист принял решение повесить бутсы на гвоздь по окончании текущего сезона.
«Знаю точно, что с искусственными полями голландский футбол продолжит своё падение», — приводит слова Кюйта Associated Press.
В завершившемся сезоне чемпионата Нидерландов шесть из 18 команд проводили домашние матчи на полях с искусственным покрытием. По словам Кюйта, такие полях больше провоцируют травмы суставов у игроков, а после матчей на искусственных газонах требуется больше времени на восстановление.