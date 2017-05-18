Вице-президент «Монако»: сохранить Мбаппе — наша приоритетная задача

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев заявил, что монегаски не намерены расставаться с нападающим Килианом Мбаппе.
18-летний французский нападающий в нынешнем сезоне 26 мячей в 43 матчах за «Монако» и привлёк к себе интерес топ-клубов Европы.
«Сохранить Мбаппе? Это наша приоритетная задача. Думаю, что он очень счастлив в «Монако». В следующем году состоится чемпионат мира, и он уже в сборной Франции», — заявил Васильев, которого спросили, убедит ли «Монако» расстаться с Мбаппе астрономическое предложение.
«Нет. Мы нашли подходящую спортивную и финансовую модель для нашего клуба и нам будет проще сохранить наших лучших футболистов», – цитирует Васильева CNN Sport.