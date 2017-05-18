12 капитанов клубов Эредивизии выступили против искусственных полей

Капитаны 12 клубов голландской Эредивизии выступили против проведения матчей лиги на полях с искусственным покрытием, подписав соответствующее обращение, сообщает NOS.nl.
Среди тех, кто подписал обращение, Дирк Кюйт («Фейеноорд»), Дави Классен («Аякс»), Люк де Йонг («ПСВ Эйндховен»), Виллем Янссен («Утрехт»), Гурам Кашия («Витесс»), Рон Влар («АЗ Алкмар»), Штефан Тескер («Твенте»), Сержио Падт («Гронинген»), Стейн Схарс («Херенвен»), Йорденс Петерс («Виллем II»), Грегор Брейнбург («НЕК Неймеген») и Сандер Дёйтс («Гоу Эхед Иглс»).
Капитаны команд «Хераклес», «АДО Ден Хааг», «Эксельсиор», «ПЕК Зволле», «Спарта» и «Рода» обращение не подписали, поскольку именно их клубы проводят домашние матчи на полях с искусственным покрытием.