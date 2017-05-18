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12 капитанов клубов Эредивизии выступили против искусственных полей

18 мая 2017, четверг. 23:02. Футбол

Капитаны 12 клубов голландской Эредивизии выступили против проведения матчей лиги на полях с искусственным покрытием, подписав соответствующее обращение, сообщает NOS.nl.

Среди тех, кто подписал обращение, Дирк Кюйт («Фейеноорд»), Дави Классен («Аякс»), Люк де Йонг («ПСВ Эйндховен»), Виллем Янссен («Утрехт»), Гурам Кашия («Витесс»), Рон Влар («АЗ Алкмар»), Штефан Тескер («Твенте»), Сержио Падт («Гронинген»), Стейн Схарс («Херенвен»), Йорденс Петерс («Виллем II»), Грегор Брейнбург («НЕК Неймеген») и Сандер Дёйтс («Гоу Эхед Иглс»).

Капитаны команд «Хераклес», «АДО Ден Хааг», «Эксельсиор», «ПЕК Зволле», «Спарта» и «Рода» обращение не подписали, поскольку именно их клубы проводят домашние матчи на полях с искусственным покрытием.

Кюйт: с искусственными полями голландский футбол продолжит своё падение
Источник: NOS.nl Сообщить об ошибке
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АДО Ден Хааг АЗ Алкмар Аякс Виллем II Витесс Гоу Эхед Иглс НЕК Неймеген ПЕК Зволле ПСВ Эйндховен Рода Твенте Утрехт Фейеноорд Хераклес Херенвен Эксельсиор Гурам Кашия Дирк Кюйт Люк де Йонг Рон Влар Стейн Схарс
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18 мая 2017, четверг
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