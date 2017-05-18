Мхитарян получил награду за лучший гол сезона в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник Генрих Мхитарян был удостоен награды за лучший гол сезона в «Манчестер Юнайтед». 57% голосов в голосовании, проходившем на официальном сайте манкунианцев, получил гол, забитый армянским хавбеком в матче 18-го тура английской Премьер-Лиги с «Сандерлендом» (3:1). 28-летнему Мхитаряну удался эффектный удар скорпиона.
Рекордный 250-й гол Уэйна Руни за «МЮ, забитый в матче со «Сток Сити» (1:1), занял второе место с 13%, а гол Поля Погба в ворота «Суонси Сити» (3:1) замкнул тройку, набрав 9%.
Посмотреть гол Мхитаряна можно в «Твиттере».