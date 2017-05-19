Валенсия признан лучшим игроком сезона в «МЮ» по версии футболистов

Защитник Луис Антонио Валенсия был удостоен награды лучшему игроку сезона в «Манчестер Юнайтед» по версии своих коллег, сообщает официальный сайт манкунианцев.
31-летний эквадорец в нынешнем сезоне трижды признавался болельщиками лучшим игроком месяца в «МЮ», сыграл за команду больше 40 матчей, а главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью в январе сказал, что считает его лучшим правым защитником в мире.
Лауреатом награды лучшем игроку сезона в «МЮ» по версии футболистов по итогам сезона-2015/16 был защитник Крис Смоллинг.
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