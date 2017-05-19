Скорович — о высказывании Луческу: это не украшает опытного специалиста

Наставник сборной России по мини-футболу Сергей Скорович прокомментировал высказывание главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу, сказавшего после матча 29-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:0), что игры с участием его команды стали хуже судить после высказывания президента Российского футбольного союза Виталий Мутко.
«Не могу не отметить, что после домашней игры со «Спартаком» у нас начали появляться большие проблемы сами знаете какого характера. Думаю, что некорректны были высказывания президента федерации сразу после игры — нужно было держать нейтральную позицию. Такое впечатление, что он дал знак против «Зенита», — сказал среди прочего Луческу на вчерашней пресс-конференции.
«Луческу — высококвалифицированный, уважаемый специалист в Европе, завоевавший немало трофеев. И к его комментариям и оценкам прислушиваются многие. Я сам долгое время возглавлял екатеринбургский клуб «Синара», мне знакомы и эйфория больших побед, когда мы становились чемпионами страны или выигрывали Кубок УЕФА, и глубочайшие разочарования поражений. Проигрывать никто не любит, это понятно. Но никогда я не искал виновных среди руководителей Ассоциации мини-футбола России или Российского футбольного союза. В первую очередь мы всегда стремились разобраться в себе. С большим уважением отношусь ко всем своим коллегам и знаю, каким эмоциям мы часто все подвержены. Но всё же залог успеха тренера — это работа в первую очередь над собой. И я глубоко убеждён, что искать причины своих локальных неудач среди руководителей федерации, а в данном случае — и всего российского спорта — это в корне неправильно. Это не украшает опытного специалиста», — сказал Скорович.