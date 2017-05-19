Аузилио: «Интер» мог бы спокойно купить Роналду, но это невозможно из-за ФФП

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио выразил мнение, что владелец контрольного пакета акций клуба китайский консорциум Suning Group мог бы купить португальского форварда «Реала» Криштиану Роналду и других лучших игроков мира, однако это не представляется возможным из-за существующего финансового фэйр-плей.
«В своё время «Интер» пытылся купить Дибалу, но «Ювентус» тогда предлагал за него на € 20 млн больше, поэтому в итоге он перешёл в туринский клуб. Сегодня невозможно тратить по € 200-300 млн в трансферное окно. Не из-за того, что мы этого не хотим, а из-за того, что это просто невозможно.
Сейчас у «Интера» сильный владелец. Новые китайские владельцы клуба могли бы спокойно приобретать лучших игроков мира, таких как Роналду. Однако правда заключается в том, что мы не можем этого делать из-за финансового фэйр-плей», — цитирует Аузилио Calciomercato.com.