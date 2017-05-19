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Сапета: «Динамо» может многого достичь после возвращения в РФПЛ

19 мая 2017, пятница. 00:53. Футбол

Полузащитник Александр Сапета подчеркнул, что не жалеет о возвращении в московское «Динамо», несмотря на то, что ему впервые в карьере пришлось играть в ФНЛ. По мнению хавбека, бело-голубые способны хорошо себя проявить в следующем сезоне, когда вернутся в РФПЛ.

«Я ушёл из «Динамо» незаслуженно и хотел доказать это. Поэтому собирался вернуться только сюда, чтобы вместе с командой подняться в Премьер-Лигу. Всегда считал, что «Динамо» — топ-клуб. Да, я пришёл при таких обстоятельствах, но сейчас уже всё позади — мы вернулись. А для меня это был особенный вызов. Что дальше? Не спешите говорить, что мы не будем решать серьёзных задач. Вы видели, «Локомотив» выиграл Кубок? Напомните, на каком месте они сейчас идут? Думаете, мы так не можем? Ещё как можем! С «Уралом»-то всё было не очень понятно: они тянули с продлением контракта. А как только приехал на базу «Динамо», то сразу нахлынула ностальгия, появились мысли: я здесь играл и должен вернуться обратно. Ни разу не пожалел. Тут совсем другие условия, атмосфера. «Динамо» — это великий клуб. Пусть даже и в первой лиге.

Первый шаг – подготовка на сборах, мы будем усердно работать. Второе – нам сказали, что будут какие-то точечные усиления. У многих игроков есть опыт выступления в Премьер-Лиге. Так что всё должно быть нормально. Но давайте сравним «Динамо», скажем, с «Уралом». По фамилиям они же не самая известная команда, но дошли до финала Кубка России. «Амкар» хорошо играет. Наша игра зависит от тактики, от внутренней атмосферы. Если мы будем продолжать действовать в том же духе, не появятся люди, которые будут негативно влиять на наше настроение, то мы только на этом можем многого достичь. Будем полностью выкладываться. Но следующий год станет переходным: «Динамо», несмотря на опыт, придётся немного привыкать к футболу в РФПЛ, к его скоростям», — сказал Сапета в интервью еженедельнику «Футбол».

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Источник: Еженедельник ФУТБОЛ Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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