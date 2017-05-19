Канте: следующий сезон будет вызовом для «Челси», мы постараемся выиграть всё

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте признался, что следующий сезон будет серьёзным вызовом для его команды, так как синие будут сражаться за победу во всех четырёх турнирах, в которых будут участвовать.
«Следующий сезон будет отличным вызовом для нас, потому что мы попытаемся отстоять титул чемпионов АПЛ, сыграем в двух национальных кубковых турнирах, а также в Лиге чемпионов. Такой клуб, как „Челси“, хочет выиграть все возможные трофеи.
Конте имеет очень чёткий план построения команды. С тех пор как я пришёл, я вижу, как он прививает нам психологию победителей. Упорная работа, мелкие детали — во всём он победитель. Он хочет работать, тренировка за тренировкой, чтобы одержать победу в ближайшем матче», — приводит слова Канте Sky Sports.