Клопп: когда покину «Ливерпуль», буду рад, если моим преемником станет Джеррард

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил надежду, что когда он сам покинет клуб, его преемником на посту наставника первой команды станет нынешний тренер юношеской команды красных, экс-полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард.
«Я сказал Джеррарду, что когда я уйду, или когда меня уволят, мне, конечно, всё равно, кто будет моим преемником, но я был бы рад, если им станет Стивен Джеррард.
Это замечательно, что у нас есть Стивен. Он отличный парень. Я буду делать всё, что в моих силах, чтобы он имел имел всю необходимую информацию на своём посту. Когда ты приходишь в клуб, ты ответственен за его будущее, а будущее этого клуба нуждается в таких легендах, как Стивен Джеррард», — приводит слова Клоппа Mirror.
Стивен Джеррард возглавит юношескую команду мерсисайдцев U18 со следующего сезона. Экс-футболист выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год. В составе команды он завоевал девять трофеев и провёл более 500 матчей.