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Клопп: когда покину «Ливерпуль», буду рад, если моим преемником станет Джеррард

19 мая 2017, пятница. 03:59. Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил надежду, что когда он сам покинет клуб, его преемником на посту наставника первой команды станет нынешний тренер юношеской команды красных, экс-полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард.

«Я сказал Джеррарду, что когда я уйду, или когда меня уволят, мне, конечно, всё равно, кто будет моим преемником, но я был бы рад, если им станет Стивен Джеррард.

Это замечательно, что у нас есть Стивен. Он отличный парень. Я буду делать всё, что в моих силах, чтобы он имел имел всю необходимую информацию на своём посту. Когда ты приходишь в клуб, ты ответственен за его будущее, а будущее этого клуба нуждается в таких легендах, как Стивен Джеррард», — приводит слова Клоппа Mirror.

Стивен Джеррард возглавит юношескую команду мерсисайдцев U18 со следующего сезона. Экс-футболист выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год. В составе команды он завоевал девять трофеев и провёл более 500 матчей.

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Источник: Mirror Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль Стивен Джеррард Юрген Клопп
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