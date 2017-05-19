Дочь Карреры Мартина опубликовала фото семьи тренера с кубком победителю РФПЛ

Дочь главного тренера «Спартака» Массимо Карреры Мартина на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фото семьи с кубком победителю РФПЛ.
«Спартак», — подписала Мартина Каррера под фотографией, сопроводив надпись сердечком.
Фотогалерею Мартины Каррера можно посмотреть в «Инстаграме».
Массимо Каррера после матча 29-го тура РФПЛ с «Тереком» (3:0) отпраздновал чемпионство в компании своей жены и двух дочерей.
«Я очень счастлива за отца. Он достиг той цели, которую поставил. Если честно, мы до сих пор этого не осознали. Это невероятно!» — сказала Мартина Каррера до игры в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.