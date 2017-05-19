Моуринью: с игроками на закате карьеры бывает трудно, но Руни — профессионал

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, что не в первый раз в соей карьере сталкивается с ситуацией, подобной положению нападающего Уэйна Руни в этом сезоне в манчестерском клубе. Специалист признал, что Руни старается вести себя максимально корректно, хотя и часто не попадал в основной состав в течение сезона.
«Это непросто — в своей карьере я не раз сталкивался с такой ситуацией, когда великолепные игроки с великолепной историей попадали ко мне на закате своей карьеры. У меня было подобное в „Интере“, в „Реале“ и в „Челси“.
Иногда такие игроки понимают свою ситуацию. Но иногда они по-прежнему думают, что им 25 или 26 лет, и тогда возникают сложности. Руни хорош тем, что он командный человек. Если ему что-то не нравится, он это прячет, ведёт себя профессионально, наилучшим образом. И когда он не травмирован, то всегда готов играть. И сейчас он мне нужен, когда у нас столько проблем", — приводит слова Моуринью Goal.
Руни провёл в нынешнем сезоне 37 матчей за «Манчестер Юнайтед», в которых забил 9 мячей и отдал 10 результативных передач.