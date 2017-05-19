Моуринью: Погба оценивают необъективно из-за броского ценника на его спине

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает несправедливой критику полузащитника «МЮ» Поля Погба. Португальский специалист предположил, что игрока необъективно оценивают из-за высокой суммы трансфера, заплаченной за него «Ювентусу».
«Я думаю, броский ценник, который он носит на своей спине, — это проблема для него. Надеюсь, летом состоится более крупный трансфер, и у Погба свалится груз с плеч. Если бы его купили за вдвое меньшую цену, все бы говорили: отличная покупка, он играет замечательно. Но все ждут от него игры, соответствующей ценнику, и это иногда ведёт к несправедливым оценкам.
У него было не много матчей, в которых он выступил неудачно. Но чаще всего личное выступление зависит от командного, поэтому когда команда играла плохо, то и он — плохо, когда играла хорошо — и Погба был хорош.
Я не вижу другого такого игрока, который имел бы всё то, что есть у него. Ему нужно развиваться, конечно, ему нужно ещё развиваться. Но у него уже есть и физика, и голова, он очень технически одарён и ловок. У него есть всё", — приводит слова Моуринью Goal.
Погба перешёл в «МЮ» из «Ювентуса» в 2016 году за 105 млн. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 49 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 5 результативных передач.