Хаби Алонсо: почувствовал величие «Реала», когда покинул клуб

Бывший защитник мадридского «Реала» Хаби Алонсо, защищающий ныне цвета мюнхенской «Баварии», согласен с мнением, что испанский гранд является великим клубом.
«Реал» можно назвать чем-то, что имеет высшую степень в футболе. Уровень клуба и тот резонанс, который он вызывает в мире, обусловлены его достижениями. Причём престиж «Реала» продолжает расти. Я почувствовал величие «Реала», когда покинул клуб. А когда ты в водовороте всего этого, то не задумываешься о том, насколько велик этот клуб», — цитирует Алонсо Marca.
Алонсо защищал цвета «Реала» с 2009 по 2014 год, после чего перешёл в «Баварию». По окончании нынешнего сезона он завершит свою карьеру.