Клопп: «Ливерпуль» усилится в межсезонье, но нужно избежать неудач с травмами

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что его команда многому научилась в нынешнем сезоне АПЛ и с новыми приобретениями, которые последуют в межсезонье, станет сильнее. Но специалист подчеркнул, что при этом важно, чтобы «Ливерпулю» в дальнейшем более везло с травмами.
«Нам нужно усилиться, потому что наши конкуренты и сейчас уже очень сильны, и станут ещё крепче. Это мы сделаем, но всё равно нам нужно избежать невезения с травмами. В нынешнем году все наши травмы были получены не на тренировках, а в играх — на это повлиять невозможно. Но мы многому научились за сезон, и мы усилимся», — приводит слова Клоппа Goal.