В «Шальке-04» не подтверждают, что Горецка провёл переговоры с «Баварией»

Спортивный директор «Шальке-04» Кристиан Хайдель опроверг информацию о том, что полузащитник команды Леон Горецка провёл переговоры с мюнхенской «Баварией». Сообщалось, в частности, что агент футболиста Йорг Нойбауэр встречался с представителями немецкого гранда.
«Сейчас также нет никаких переговорных процессов. У меня очень открытые отношения с Горецкой и его агентом, и меня обо всём информируют», — приводит слова Хайделя Bild.
Ранее бывший наставник «Шальке-04» Петер Нойрурер отметил, что не рекомендует Горецке переходить в «Баварию».
Действующий контракт Горецки с гельзенкирхенским клубом рассчитан до лета 2018 года.