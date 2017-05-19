Торрес: дай бог, чтобы я много лет играл в футболке «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес хочет продлить контракт со своим нынешним клубом. Действующее соглашение игрока с «Атлетико» заканчивается летом 2017 года.
«Все знают о моём желании. Дай бог, чтобы я много лет играл в футболке «Атлетико». В клубе это знают, всё в руках тренерского штаба и руководства. Мы каждый раз продлеваем контракт на один год», — приводит слова 33-летнего Торреса Marca.
В нынешнем сезоне Торрес в чемпионате Испании принял участие в 30 матчах, выйдя на поле в основном составе в 12 из них. Он стал автором 6 голов и 5 результативных передач.