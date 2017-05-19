Кроос: не могу представить себе возвращение в «Баварию»

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Тони Кроос, защищающий ныне цвета мадридского «Реала», в очередной раз исключил возможность возвращения в Бундеслигу. Футболиста сборной Германии спросили, может ли он в будущем снова защищать цвета «Баварии».
«В Бундеслиге я определённо больше не буду играть. Эта глава для меня закончилась. Не могу представить себе возвращение в «Баварию», этого не произойдёт. Отсюда можно сделать вывод, что моё возвращение в Бундеслигу невозможно», — приводит слова Крооса Sport Business.
Кроос защищал цвета «Баварии» с 2007 по 2014 год, после чего пополнил ряды «Реала».