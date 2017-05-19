Варга: после рюмочки виски Фергюсон выходил к журналистам другим человеком

Футбольный агент Шандор Варга в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко рассказал о бывшем главном тренере «Манчестер Юнайтед» сэре Алексе Фергюсоне.
«Как-то приезжаю в Манчестер по личному делу. Звоню Алексу: «Я в городе». Он оправдывается: «Мы сегодня играем с «Арсеналом». Извини, не могу дать билет на матч – все шахтёрам из Чили отдал». Они два месяца в забое сидели – весь мир за операцией по спасению следил! Когда их наконец достали из-под земли, Алекс сделал красивый жест – пригласил на «Олд Траффорд». «Не беспокойся, — говорю. – Я завтра приду на базу – там и свидимся». Меньше часа до матча – звонок. На проводе Фергюсон: «Шандор, я достал билет – приезжай!» Я был в шоке: «Алекс, иди к команде, ёлки-палки!..» Ну кто я такой – маленький человек в футболе, а он за час до важнейшей игры помнит о заблудившемся венгре. Не случайно таким людям сопутствует успех.
Бывало, что поднимали с ним по стопке. В те славные времена, когда в раздевалке «МЮ» влетало то Бекхэму, то ещё кому, он виски предпочитал. Опрокинет рюмочку после игры – и совсем другим человеком к журналистам выходит. Во взгляде – мир, любовь. Теперь на красное вино перешёл. Бизнес целый открыл. Причём сам ездит, выбирает сорта. На курсах УЕФА Энди Роксбург всегда просил Алекса выбрать вино по своему вкусу. Приезжаем на банкет. Фергюсон пригубил из бокала, поморщился: «Что за бурду мне принесли?» А Энди оправдывается: «То, что ты выбрал, УЕФА не может оплатить».
Знаете, почему он перестал тренировать? Энергии и азарта ему до сих пор не занимать. Просто всю карьеру – игрока, потом тренера – близкие оставались у Алекса словно на втором плане. Сестра жены выполняла многие обязанности по дому. Её смерть сильно подкосила миссис Фергюсон. И тогда он принял решение: сколько буду жить, буду рядом с женой. Сейчас он получил почётную должность в клубе. Открыл свой личный памятник. Шутил по этому поводу: «Смотрю на себя, словно с того света». Участвует в благотворительных мероприятиях, ходит на матчи, на скачки. Вино, лошадки, жена – ведёт размеренный образ жизни почтенного главы семейства", — заявил Варга.
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