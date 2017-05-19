Защитник «Боруссии» Д Гинтер близок к переходу в «Хоффенхайм»

Защитник дортмундской «Боруссии» Маттиас Гинтер близок к переходу в «Хоффенхайм», сообщает Bild.
Тренерский штаб «Хоффенхайма» ищет замену защитнику Никласу Зюле, который по окончании текущего сезона пополнит ряды мюнхенской «Баварии». Согласно информации источника, «Хоффенхайм» должен будет заплатить за Гинтера € 15-20 млн.
«Мы не комментируем слухи. Но надеемся, что будем получать тех игроков, в услугах которых заинтересованы», — сказал в связи с этим главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман.
Ранее сообщалось, что в услугах Гинтера, имеющего контракт с «Боруссией» до 2019 года, заинтересован «РБ Лейпциг».