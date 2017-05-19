Мартино: Месси и Маскерано не определяли состав сборной Аргентины

Бывший главный тренер сборной Аргентины Херардо Мартино опроверг слухи о том, что состав команды определял не он, а нападающий Лионель Месси и защитник Хавьер Маскерано.
«Месси и Маскерано не определяли состав сборной Аргентины. Просто пресса преподносит то, что хотят услышать. Я неоднократно слышал о таких ситуациях и слушал тренеров, которые опровергали слухи. Однако людям нравится, чтобы такое действительно происходило. Многое выдумано на этот счёт», — сказал Мартино в интервью аргентинскому радио.