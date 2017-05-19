Роналду намекнул игрокам «Сельты», что «Барселона» обещала им премиальные

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду ввязался в полемику с некоторыми игроками «Сельты» по ходу пропущенного матча 21-го тура чемпионата Испании, передаёт Mundo Deportivo со ссылкой на Gol TV.
Играя на выезде, «Королевский клуб» добился победы со счётом 4:1, а сам португальский футболист стал автором дубля. В частности, в одном из эпизодов игры Роналду сказал защитнику хозяев поля Густаво Кабралю: «Много денег, чемоданчик». Этим Роналду хотел сказать, что «Барселона» обещала «Сельте» премиальные, если им удастся отобрать очки у «Реала». При этом Роналду сделал соответствующий жест руками, намекая на деньги.
За тур до окончания национального первенства «Реал» с 90 очками единолично возглавляет турнирную таблицу. У занимающей вторую строчку «Барселоны» 87 очков.