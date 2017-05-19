Веденеев: один плохой матч «Зенита» сменяет другой, Луческу не знает, что делать

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев высказал мнение, что наставник петербургского клуба Мирча Луческу не может устранить ошибки в игре петербургского клуба, поэтому команда может провести несколько встреч подряд на невысоком уровне.
«Адвокат, Спаллетти, Виллаш-Боаш — все эти тренеры приглашали солидное количество новых игроков в „Зенит“. Постоянно шла ротация, которая оздоровляла обстановку в команде и усиливала конкуренцию. С приходом Луческу обстановка не улучшилась, а конкуренция приказала долго жить.
Приходя на стадион, я хочу видеть умных профессионалов высочайшего мастерства, бьющихся за результат с первой до последней минуты в каждой игре. При Виллаш-Боаше «Зенит» мог плохо провести игру, но никогда плохо команда не играла следующий матч. Сейчас в «Зените» один плохой матч сменяет другой — и без конца. Это говорит о том, что нынешний тренерский штаб никак не может устранить ошибки. Тренер, похоже, уже сам не знает, что делать. Потому и начинаются разговоры о том, что поле в матче с «Тереком» было плохое..." — цитирует Веденеева «Спорт уик-энд».