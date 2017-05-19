Власти Москвы перед Кубком конфедераций начали отслеживать цены в гостиницах

Департамент спорта и туризма Москвы в преддверии Кубка конфедераций—2017 начал мониторинг цен на гостиничные номера. Постановлением правительства РФ утверждена максимальная стоимость гостиничного обслуживания в городах, которые примут турниры Кубка конфедераций и чемпионата мира—2018.
Так, в Москве в период с 18 мая по 2 августа номера эконом-класса в отелях без категории должны стоить не дороже 3280 рублей за сутки, в однозвёздочных — 6570 рублей, в трёхзвездочных — 10 750 рублей, причём в сумму уже должны входить комиссия туроператора и завтрак, если он включён в базовый тариф.
«В странах-организаторах международных турниров фиксировались скачки цен на номера в гостиницах в 3-4 раза. Это отпугивало потенциальных болельщиков и приводило к тому, что в страну приезжало намного меньше туристов, чем ожидалось. Болельщики оставались у себя дома и смотрели футбол по телевизору. Мы ожидаем, что в столицу на предстоящие турниры приедут сотни тысяч гостей, и город будет для них максимально гостеприимным», — цитирует официальный сайт мэрии руководителя департамента Николая Гуляева.