Источник: «Бавария» провела переговоры с Хамесом

Мюнхенская «Бавария» провела переговоры с полузащитником мадридского «Реала» Хамесом Родригесом на предмет перехода игрока в стан немецкого гранда, сообщает колумбийское радио.
Согласно информации источника, «Манчестер Юнайтед» больше не заинтересован в приобретении футболиста сборной Колумбии, а его агент Жорже Мендеш уже встречался с представителями «Баварии».
Ранее сообщалось, что «Королевский клуб» в свою очередь не возражает против того, чтобы выставить Родригеса на трансфер и заработать на его продаже не менее € 75 млн
Источник: Хамес достиг соглашения с «Манчестер Юнайтед»